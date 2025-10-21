Sarkozy in cella con 10 foto e Il Conte di Montecristo | in isolamento con una radio e la tv scriverà un libro

21 ott 2025

Nella piccola cella di appena undici metri quadri Nicolas Sarkozy ha portato tre libri: i primi due volumi del Conte di Montecristo e una biografia di Gesù. Il capolavoro della letteratura francese firmato Alexandre Dumas, narra la storia di Edmond Dantès, un giovane marinaio onesto e promettente, ingiustamente accusato e imprigionato nel Castello d’If, al largo di Marsiglia, da cui fuggirà in. 🔗 Leggi su Feedpress.me

