Sarkozy in carcere

Da questa mattina l’ex presidente francese Nicolas Sarkozy è nella prigione della Santé. È la prima volta che un ex leader europeo entra in un penitenziario da detenuto. Tra un mese la decisione sul ricorso per la sua libertà. Servizio di Raffaella Frullone TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Sarkozy in carcere

