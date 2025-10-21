Sarkozy in carcere

Tv2000.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da questa mattina l’ex presidente francese Nicolas Sarkozy è nella prigione della Santé. È la prima volta che un ex leader europeo entra in un penitenziario da detenuto. Tra un mese la decisione sul ricorso per la sua libertà. Servizio di Raffaella Frullone TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

sarkozy in carcere

