Sarkozy in carcere scortato da Carla Ricorso dei legali I fan | Liberatelo

L’ex presidente francese da oggi è in cella con una condanna in primo grado per associazione a delinquere. Nel 2011, quando era al potere, sghignazzava in Europa con l’amica Merkel sull’Italia e il governo Berlusconi. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Sarkozy in carcere scortato da Carla. Ricorso dei legali. I fan: «Liberatelo»

Contenuti che potrebbero interessarti

Il Giornale. . Quindi, oggi…: uno guarda le foto di Nicolas Sarkozy che, mano nella mano con Carla Bruni, entra nel carcere della Santé a Parigi e gli viene voglia di sorridere. Se non proprio di godere. Impossibile infatti non ricordare quel sorrisino di Sarkò co Vai su Facebook

Mano nella mano con Carlà Bruni, il presidente Sarkozy si avvicina al carcere della Santé, varca la soglia della sua cella di 11 metri quadri e si appresta a passare la prima di lunghe notti dietro le sbarre. Impossibile non ricordare quel sorrisino rivolto ad Ange - X Vai su X

Sarkozy va in carcere, mano nella mano con la moglie Carla Bruni: "La verità trionferà" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Sarkozy va in carcere, mano nella mano con la moglie Carla Bruni: 'La verità trionferà' ... Da tg24.sky.it

Nicolas Sarkozy entra in carcere: ecco perché/ “Scandalo Francia vogliono farmi sparire: porto libro su Gesù” - Nicolas Sarkozy entra in carcere a Parigi, l'ex Presidente della Francia condannato a 5 anni , da Gheddafi allo "scandalo giudiziario”. Scrive ilsussidiario.net

Nicolas Sarkozy va in carcere. L'arrivo con Carla Bruni e l'isolamento - L'ex presidente francese Nicolas Sarkozy ha raggiunto il carcere parigino in cui sconterà la condanna che gli è stata inflitta lo scorso settembre. Si legge su msn.com