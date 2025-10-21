Sarkozy in carcere | l’ex presidente francese sconta la pena per il caso dei fondi libici

Lanotiziagiornale.it

L’ex presidente francese Nicolas Sarkozy è entrato questa mattina nel carcere parigino de La Santé, dove sconterà una condanna a cinque anni per il caso del presunto finanziamento libico della campagna elettorale del 2007. A 70 anni, Sarkozy diventa il primo ex capo di Stato dell’Unione Europea a finire dietro le sbarre. L’ex presidente ha lasciato la sua abitazione nel 16° arrondissement di Parigi poco dopo le 10, accompagnato dalla moglie Carla Bruni. Davanti al palazzo, circa un centinaio di sostenitori — tra amici, parenti e fedelissimi — si sono radunati per salutarlo, intonando più volte la Marsigliese. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

