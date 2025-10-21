Sarkozy in carcere l’ex presidente francese in cella con tre libri | Porto il Conte di Montecristo e la vita di Gesù
Roma, 21 ottobre 2025 – La prima volta di un ex presidente francese in carcere. Nicolas Sarkozy si recherà in mattinata presso il penitenziario della Santé a Parigi, dove sconterà la condanna per associazione a delinquere nel caso di sospetto finanziamento libico della sua campagna presidenziale del 2007. La famiglia di Sarkozy ha lanciato un appello per una manifestazione di sostegno in suo favore quando lascerà la sua abitazione nella zona ovest di Parigi. “Hanno voluto farmi sparire e questo mi fa rinascere”. Lo ha detto l’ex capo di Stato, come riporta Le Figaro La richiesta di rilascio e l’appello. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
