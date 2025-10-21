Sarkozy in carcere in isolamento con un' ora d' aria al giorno avrà una piccola tv una sciarpa una piastra da cucina e 2 libri | Il conte di Montecristo e la biografia di Gesù

La cella in cui sarà detenuto Sarkozy nel carcere della Santé misura undici metri quadrati ed è dotata di una finestra sigillata, l'ex presidente non avrà il cellulare, ma potrà guardare una piccola televisione. Sarà in isolamento per motivi di sicurezza, ma avrà diritto a tre visite alla settimana. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Sarkozy in carcere in isolamento con un'ora d'aria al giorno, avrà una piccola tv, una sciarpa, una piastra da cucina e 2 libri: Il conte di Montecristo e la biografia di Gesù

