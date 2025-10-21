Sarkozy in carcere da oggi | deve scontare condanna a 5 anni

(Adnkronos) – L’ex presidente francese Nicolas Sarkozy da oggi nel carcere di La Santé, per scontare la condanna a cinque anni di reclusione per associazione a delinquere nel caso dei finanziamenti illegali alla sua campagna presidenziale del 2007 da parte di Muammar Gheddafi. Sarkozy diventa così il primo leader francese a essere incarcerato dai tempi . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

