Sarkozy entra nel carcere di La Santé l' uscita di casa mano nella mano con Carla Bruni Cella di 9 metri e un' ora d' aria al giorno

L'ex presidente francese, Nicolas Sarkozy, è entrato in automobile nel carcere della Santé, passando tra una folla di sostenitori e amici, con i giornalisti, tenuta a distanza da. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

