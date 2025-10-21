Sarkozy entra in carcere | per l' ex presidente francese una cella di 11 metri due posate e tre libri

Inizia il capitolo più buio per l'ex presidente francese, Nicolas Sarkozy, che oggi, 21 ottobre, viene incarcerato per il caso dei presunti finanziamenti della Libia di Gheddafi. Sarkozy diventa ufficialmente un detenuto del penitenziario della Santé di Parigi.Gli avvocati depositeranno oggi. 🔗 Leggi su Today.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Oggi Sarkozy entra in carcere: "Vogliono farmi sparire ma rinasco". Sarà messo in isolamento in una cella di 11 metri quadri. Gli saranno concessi tre libri: "Mi porto il Conte di Monte Cristo e la biografia di Gesù". #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Sarkozy entra in carcere e porta due libri: Il Conte di Monte Cristo e la biografia di Gesù. “Vogliono farmi sparire ma rinasco” - Sarkozy entra in carcere e porta due libri: Il Conte di Monte Cristo e la biografia di Gesù. Scrive blitzquotidiano.it

Francia, Sarkozy entra in carcere dopo la condanna per corruzione - «Hanno voluto farmi sparire e questo mi fa rinascere»: parola dell’ex presidente francese, Nicolas Sarkozy, secondo alcune dichiarazioni pubblicate oggi dal giornale Le Figaro, nel giorno della sua ... Riporta ilsole24ore.com

Perché Sarkozy è in carcere: la condanna e quanto resterà davvero in prigione - L’ex presidente della Repubblica francese Nicolas Sarkozy ha cominciato a scontare in carcere la pena di 5 anni a cui è stato condannato per il caso dei fondi libici ... Segnala quifinanza.it