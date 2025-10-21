Sarkozy entra in carcere l' uscita da casa con Carla Bruni mano nella mano il volto tirato e il post | Rinchiuso un innocente - VIDEO

Condannato a cinque anni di carcere, Sarkozy è entrato nella prigione della Santé, nel quartiere Montparnasse, dove sarà in isolamento con un'ora d'aria al giorno Martedì 21 ottobre 2025, alle 9.15 del mattino, Nicolas Sarkozy ha lasciato la sua abitazione nell’ovest di Parigi per dirigersi v. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Sarkozy entra in carcere, l'uscita da casa con Carla Bruni mano nella mano, il volto tirato e il post: "Rinchiuso un innocente" - VIDEO

