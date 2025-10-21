Sarkozy entra in carcere | l’ex presidente francese parla di rinascita
Sarà detenuto nel penitenziario la Santé a Parigi L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Radio1 Rai. . #Sarkozy entra in carcere, primo ex presidente della Repubblica francese ad essere imprigionato. Alla Santé, a Parigi, avrà una cella in isolamento per garantirne la sicurezza. Deve scontare 5 anni per corruzione per il caso dei fondi neri da Gh - facebook.com Vai su Facebook
Oggi Sarkozy entra in carcere: 'Vogliono farmi sparire ma rinasco' - Secondo il giornale, Sarkozy verrà portato in una cella di 11 metri quadri, con una finestra sigillata. Segnala ansa.it
Nicolas Sarkozy inizia oggi a scontare la sua pena in carcere - Cinque anni, per associazione a delinquere: è il primo presidente francese ad andare in prigione dal secondo Dopoguerra ... Lo riporta ilpost.it
Sarkozy entra in carcere, il viaggio in auto verso la prigione della Santé: la diretta video - Nel carcere di La Santè, a Parigi, per iniziare a scontare una condanna a cinque anni per associazione a delinquere ... Si legge su video.corriere.it