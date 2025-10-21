Sarkozy entra in carcere | la Francia scopre che la legge non guarda in faccia nessuno
È questa mattina che Nicolas Sarkozy varca i cancelli del carcere di La Santé, nel cuore di Parigi. L’ex presidente francese inizia così a scontare la sua condanna a cinque anni, di cui due con sospensione condizionale, per associazione criminale e corruzione legate al presunto finanziamento libico della campagna elettorale del 2007. Le telecamere lo attendono, la folla si stringe lungo la via, i cronisti commentano il momento storico: per la prima volta nella Quinta Repubblica un ex capo dello Stato entra fisicamente in cella. Le accuse e il simbolo di una caduta. La sentenza che lo porta dietro le sbarre arriva dopo anni di processi, rivelazioni e contraddizioni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
