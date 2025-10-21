Sarkozy entra in carcere | i suoi fedelissimi lo omaggiano cantando la Marsigliese

E' entrato in carcere l'ex presidente francese, Nicolas Sarkozy, mentre i seguaci cantavano la Marsigliese. "Hanno voluto armi sparire e questo mi fa rinascere'', avrebbe detto parola l'ex presidente secondo alcune dichiarazioni pubblicate oggi dal giornale Le Figaro, nel giorno della sua incarcerazione per il caso dei presunti finanziamenti della Libia di Gheddafi L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Sarkozy entra in carcere: i suoi fedelissimi lo omaggiano cantando la “Marsigliese”

Per approfondire, leggi l'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/francia-sarkozy-entra-carcere-la-condanna-corruzione-AH9wvlGD #Francia #Sarkozy #attualità Vai su Facebook

Francia, Nicolas Sarkozy entra in carcere: Carla Bruni e i sostenitori al suo fianco - Per la prima volta nella storia francese, un ex presidente entra in carcere: Nicolas Sarkozy affronta la detenzione con il sostegno della moglie Carla Bruni. Da notizie.it

Sarkozy entra in carcere a Parigi dopo la condanna per il caso dei finanziamenti libici: “Scandalo giudiziario” - L'ex presidente francese Nicolas Sarkozy entra oggi, 21 ottobre, nel carcere della Santé a Parigi, circa un mese dopo la sua condanna per associazione a ... Segnala msn.com

Sarkozy entra nel carcere di La Santé, l'uscita di casa mano nella mano con Carla Bruni. Cella di 9 metri e un'ora d'aria al giorno - L'ex presidente francese, Nicolas Sarkozy, è entrato in automobile nel carcere della Santé, passando tra una folla di sostenitori e amici, con i giornalisti, tenuta a distanza ... Scrive msn.com