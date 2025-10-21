Sarkozy entra in carcere a Parigi dopo la condanna per il caso dei finanziamenti libici | Scandalo giudiziario

L’ ex presidente francese Nicolas Sarkozy entra oggi, 21 ottobre, nel carcere della Santé a Parigi, circa un mese dopo la sua condanna per associazione a delinquere nell’ambito del caso dei presunti finanziamenti libici alla campagna presidenziale del 2007 che lo portò all’Eliseo. Sarkozy ha fatto appello contro la sentenza, ma nella pendenza del ricorso un giudice ha deciso che debba comunque essere incarcerato. Ecco tutti gli aggiornamenti in diretta. Francia, Sarkozy entra in carcere a Parigi – La diretta Inizio diretta: 211025 08:00 Fine diretta: 211025 18:00 08:47 211025 I tre figli di Sarkozy arrivati a casa per manifestazione di sostegno I tre figli di Nicolas Sarkozy sono arrivati a casa nell’ambito della manifestazione di sostegno all’ex presidente francese organizzata prima della sua incarcerazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Sarkozy entra in carcere a Parigi dopo la condanna per il caso dei finanziamenti libici: “Scandalo giudiziario”

