Sarkozy dietro le sbarre | primo ex presidente francese in carcere dal dopoguerra

Un’alba amara per la giustizia francese. Nicolas Sarkozy, 70 anni, ex presidente della Repubblica dal 2007 al 2012, ha varcato questa mattina i cancelli del carcere parigino di La Santé per scontare una condanna a cinque anni di reclusione. Il reato: associazione a delinquere nel controverso caso dei finanziamenti illegali alla sua campagna presidenziale del 2007, presumibilmente orchestrati dal defunto dittatore libico Muammar Gheddafi. È la prima volta dalla fine della Seconda guerra mondiale che un ex capo dello Stato francese finisce dietro le sbarre. Scortato dalla polizia, Sarkozy ha lasciato la sua abitazione nel cuore di Parigi stringendo la mano della moglie, la cantante Carla Bruni. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Sarkozy dietro le sbarre: primo ex presidente francese in carcere dal dopoguerra

