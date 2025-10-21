Sarkozy andrà in carcere cinque anni all’ex presidente Vado in cella ma a testa alta

Parigi, 25 settembre 2025 – Un uomo distrutto, grigio in faccia, appoggiato alla moglie Carla Bruni che lo tiene per mano. Condannato a cinque anni di carcere per associazione a delinquere, Nicolas Sarkozy, 70 anni, esce affranto dall’aula del tribunale di Parigi, dove ha ascoltato la sentenza (400 pagine di motivazione, 3 ore di lettura), e affronta la folla dei giornalisti per annunciare che si batterà «fino all’ultimo respiro» per dimostrare la sua innocenza. «Se i giudici vogliono assolutamente che io vada in prigione – dice – ci andrò, ma a testa alta. Se pensano di umiliarmi, sappiano che in realtà oggi hanno umiliato la Francia, l’immagine della Francia». 🔗 Leggi su Quotidiano.net

