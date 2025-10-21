Sarkozy andrà in carcere cinque anni all’ex presidente Vado in cella ma a testa alta
Parigi, 25 settembre 2025 – Un uomo distrutto, grigio in faccia, appoggiato alla moglie Carla Bruni che lo tiene per mano. Condannato a cinque anni di carcere per associazione a delinquere, Nicolas Sarkozy, 70 anni, esce affranto dall’aula del tribunale di Parigi, dove ha ascoltato la sentenza (400 pagine di motivazione, 3 ore di lettura), e affronta la folla dei giornalisti per annunciare che si batterà «fino all’ultimo respiro» per dimostrare la sua innocenza. «Se i giudici vogliono assolutamente che io vada in prigione – dice – ci andrò, ma a testa alta. Se pensano di umiliarmi, sappiano che in realtà oggi hanno umiliato la Francia, l’immagine della Francia». 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Leggi anche questi approfondimenti
New post: LEGGI LA NOTIZIA! Domani Sarkozy andrà in carcere: appello alla mobilitazione del figlio https://tviweb.it/domani-sarkozy-andra-in-carcere-appello-alla-mobilitazione-del-figlio/… #veneto #notizie #news - X Vai su X
dj Mosey (aka Pierre Sarkozy) Info Booking : Andrea Velletri Produzioni NGT Roma Tel : + 3906 96701 540. [email protected] - facebook.com Vai su Facebook
DETENZIONE Sarkozy in carcere a La Santé: l’ex presidente francese inizia la detenzione - Sconterà una condanna a cinque anni per associazione a delinquere legata all'utilizzo di fondi libici nella campagna elettorale del 2007 ... Da statoquotidiano.it
Sarkozy entra in carcere oggi: «Porto con me Il conte di Montecristo e la biografia di Gesù». Ma ci resterà solo poche settimane - Sarkozy è stato condannato per associazione a delinquere nel processo di primo grado sui finanziamenti libici alla vittoriosa campagna elettorale del 2007. Lo riporta msn.com
Sarkozy va in carcere, domani prima notte in cella per l'ex presidente francese - Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha ricevuto all'Eliseo l'ex capo di Stato Nicolas Sarkozy. Lo riporta msn.com