Sarà devastante Nostradamus svelata l’ultima profezia | dalla fine del 2025

Michel de Nostredame, noto universalmente come Nostradamus, nacque nel 1503 a Saint-Rémy-de-Provence. Medico, farmacista e poi astrologo, fu una delle figure più enigmatiche e discusse del Rinascimento francese. Durante le terribili epidemie di peste che flagellarono l'Europa, divenne celebre per i suoi rimedi e la sua dedizione ai malati. Ma la sua fama imperitura non derivò dall'arte medica, bensì dalle misteriose quartine profetiche raccolte nel volume "Les Propheties", pubblicato nel 1555. In quelle pagine, scritte in un linguaggio volutamente criptico e simbolico, molti credono di trovare la chiave di eventi storici verificatisi secoli dopo.