Sarà Carlo Conti a decidere chi va ad Eurovision dopo Sanremo se il vincitore rinuncia? Le nuove regole e il silenzio sugli esperti

È di qualche giorno fa una discussione sul prossimo Eurovision Song Contest, secondo quanto scovato dal Messaggero nel nuovo regolamento del Festival di Sanremo infatti «L’artista vincitore di Sanremo 2026 (o altro artista scelto dal Direttore Artistico in accordo con Rai ) sarà designato da Rai a rappresentare l’Italia all’edizione 2026 dell’ Eurovision Song Contest ». Quella parentesi ha fatto alzare qualche sopracciglio, perché vorrebbe dire che, volendo, Carlo Conti potrebbe valutare l’ipotesi di imporsi e mandare alla kermesse internazionale chi pare a lui, basta che vada bene anche a mamma Rai. 🔗 Leggi su Open.online