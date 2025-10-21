Saporibus il bus del gusto fa tappa a San Daniele del Friuli

Dopo le recenti uscite che hanno toccato Gorizia, la Carnia e Savorgnano del Torre – con una visita anche all'atelier dell'artista Celiberti – torna domenica 16 novembre 2025 l'appuntamento con “Saporibus” in Friuli Venezia Giulia. Giunto alla sua terza edizione, l’autobus del gusto è un progetto. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

