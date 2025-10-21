Sapessi come è poco strano gemellarsi con Gaza a Milano

Ilfoglio.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quasi a confermare l’analisi di Antonio Polito su Elly Schlein che ha varcato il Rubiconde del massimalismo, trascinando con sé un partito che ormai preferisce pensarsi d’estrema sinistra più che di governo, la periclitante maggioranza rosso-verde-arancione del Comune di Milano ieri ha deciso di varcare il Giordano (e ci auguriamo non fino al mare) ed è riuscita in un capitombolo politico da cui i volenterosi l’avevano salvata solo una settimana fa. Il Consiglio comunale che tiene su Beppe Sala, fallito l’obiettivo di rompere il gemellaggio della città con Tel Aviv, ha votato un ordine del giorno in cui si impegna a stringere un patto di amicizia e gemellaggio con Gaza City. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

