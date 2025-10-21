Sapessi come è poco strano gemellarsi con Gaza a Milano
Quasi a confermare l’analisi di Antonio Polito su Elly Schlein che ha varcato il Rubiconde del massimalismo, trascinando con sé un partito che ormai preferisce pensarsi d’estrema sinistra più che di governo, la periclitante maggioranza rosso-verde-arancione del Comune di Milano ieri ha deciso di varcare il Giordano (e ci auguriamo non fino al mare) ed è riuscita in un capitombolo politico da cui i volenterosi l’avevano salvata solo una settimana fa. Il Consiglio comunale che tiene su Beppe Sala, fallito l’obiettivo di rompere il gemellaggio della città con Tel Aviv, ha votato un ordine del giorno in cui si impegna a stringere un patto di amicizia e gemellaggio con Gaza City. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Ieri l'accusa aveva dedicato un’intera udienza alla figura di Castellucci, sottolineando come sapesse delle condizioni poco buone del viadotto dal 2009, ma come avesse rinviato gli interventi per seguire la logica di garantire il massimo profitto all'azienda riduc Vai su Facebook
Sapessi com’è poco strano comprare un mitra a Milano - Un nomade rom propone un Mp 40 da guerra a un cronista di «Panorama». Da panorama.it