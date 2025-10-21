Santori sfiduciato Silvestri alla guida dell’Its

Andrea Santori sfiduciato dal Cda della Fondazione Its Smart Academy e Luca Silvestri nominato presidente con Paolo Silenzi (già presidente regionale Cna) come vice presidente: "Una decisione assunta secondo quanto previsto dallo Statuto, nel corso della riunione straordinaria del 18 ottobre. Il Cda, nella sua composizione aggiornata con il nuovo delegato della Provincia di Fermo, Massimo Tramannoni, ha accolto all’unanimità dei presenti la mozione di sfiducia espressa nei confronti del presidente in carica Andrea Santori, deliberando l’immediata revoca in capo allo stesso dell’incarico" recita un laconico comunicato diffuso ieri senza firma, né intestazione attribuibile a Silvestri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Santori sfiduciato, Silvestri alla guida dell’Its

