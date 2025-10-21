"Gualtieri parla di ‘Roma locomotiva del Paese', ma in quattro anni non è riuscito nemmeno a farla partire. Prima prometteva una città pulita come un borgo del Trentino, poi che presto si sarebbe potuto fare il bagno nel Tevere. Ha raccontato favole su termovalorizzatori mai visti, oggi finiti persino nelle inchieste della Guardia di Finanza, e ora arriva a promettere la fine del caos traffico. Ma i risultati parlano chiaro: rifiuti spediti all'estero a peso d'oro, trasporto pubblico inaffidabile e caotico, aumento vertiginoso delle strisce blu, drastica riduzione dei parcheggi per far posto a ciclabili improvvisate, realizzate alla modica cifra di 400 mila euro al chilometro. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Santori (Lega) replica a Gualtieri: “Romani cento ore all'anno fermi nel traffico, ma il sindaco promette miracoli"