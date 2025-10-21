Santo Stefano del Sole piange il Maresciallo Adriano Picardi
Questa mattina, alle 10.30, nella Chiesa Madre di Santo Stefano del Sole, la comunità si riunirà per dare l’ultimo saluto al Maresciallo Adriano Picardi, in servizio al Noe di Napoli.Un malore improvviso lo ha colpito nella sua abitazione, spezzando una vita dedicata al lavoro e al dovere. Aveva. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
