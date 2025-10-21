Santi Gimenez | Nello spogliatoio abbiamo trovato tutti un nuovo iPhone Era il regalo di Modric

Santi Gimenez ha raccontato un aneddoto particolare alla "prima" di Luka Modric nello spogliatoio del Milan: "I nuovi devono cantare davanti ai compagni, lui no. Ha fatto trovare a tutti un iPhone nuovo". Ennesimo segno della caratura del croato, da campione e leader silenzioso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

