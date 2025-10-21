Sant’Angelo dei Lombardi e Montoro AV | I Carabinieri sequestrano circa cento metri cubi di rifiuti speciali non pericolosi

Due officine meccaniche denunciate ad Avellino per deposito illecito di rifiuti speciali pericolosi e non. Nell’ambito di mirati controlli, disposti da l Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Avellino, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali nel settore delle aziende meccatroniche, i Carabinieri dei Nuclei Forestale di Sant’Angelo dei Lombardi e di Forino, in sinergia con i colleghi dell’ Arma territoriale, deferivano in stato di libertà all’Autorità giudiziaria competente, due titolari di officine meccaniche, per deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it