Sant' Agata la segnalazione di Vicari Fdi | Grave situazione di rischio in un alloggio Acer
"Grave situazione di rischio presente presso l’alloggio Acer di via Mazzini 3, a Sant’Agata sul Santerno. Si tratta di due impianti collocati al piano terra, in area interna, che versano in condizioni inaccettabili e pericolose". A riportare la segnalazione è Riccardo Vicari, Capogruppo La Torre. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
