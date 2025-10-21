Sant' Agata la segnalazione di Vicari Fdi | Grave situazione di rischio in un alloggio Acer

Ravennatoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Grave situazione di rischio presente presso l’alloggio Acer di via Mazzini 3, a SantAgata sul Santerno. Si tratta di due impianti collocati al piano terra, in area interna, che versano in condizioni inaccettabili e pericolose". A riportare la segnalazione è Riccardo Vicari, Capogruppo La Torre. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

