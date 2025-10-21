Sant' Agata di Puglia ospita l’evento ' Castelli di Oblio | sublimare un evento'

Il 30 ottobre a partire dalle 17 il suggestivo Castello Imperiale di SantAgata di Puglia, accoglierà l’eventoCastelli di Oblio: sublimare un evento’, promosso dal Learning Sciences institute dell’Università di Foggia in collaborazione con il Comune di Sant’Agata di Puglia e con il patrocinio. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

