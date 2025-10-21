santa maria nova compie 500 anni la chiesetta apre le porte ai visitatori

Santa Maria Nova compie 500 anni, il gioiello di Vimodrone festeggia il traguardo aprendo le porte ai visitatori, appuntamenti fino dicembre fra arte, cultura e spiritualità. La chiesetta del Pilastrello, così viene chiamata comunemente, custodisce la famosa Madonna con il bambino attribuita al Luini e l’8 e 9 novembre appassionati e curiosi potranno tornare ad ammirarla. Oggi tesoro incastonato nella giungla urbana, ma per gustarsela bisogna chiudere gli occhi e tornare alle origini, sull’antica strada romana che collegava Milano a Bergamo. Sorse esattamente lì e fra i suoi estimatori ci fu San Carlo Borromeo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

