Santa Maria Maggiore una nuova piazza nella frazione Crana
"Nasce" una nuova piazzetta a Crana, graziosa frazione di Santa Maria Maggiore, in Valle Vigezzo.L'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Claudio Cottini, ha nei mesi scorsi acquistato un rudere fatiscente, un fabbricato che è stato abbattuto per creare un nuovo luogo di incontro e di. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Questa settimana Contadini in Erba fa tappa a Santa Maria Coghinas per una puntata tutta dedicata al mondo dell’allevamento. Ad accogliere Veronica Fadda ci sarà Gian Daniele Calbini, 28 anni, giovane allevatore che ci racconterà la sua storia: dagli inizi - facebook.com Vai su Facebook
Bussolengo, sette serate a teatro con Goldoni e Pirandello - Dal 24 ottobre 2025 al 6 marzo 2026 torna "Bussolengo a Teatro", la rassegna che per il terzo anno animerà il Teatro di Santa Maria Maggiore ... Riporta veronaoggi.it
Santa Maria Maggiore si trasforma nel Villaggio del Natale: torna uno dei mercatino più belli d’Europa - C’è un borgo incantato, nel cuore dell’Alto Piemonte, non troppo lontano da Milano, che ogni anno si trasforma in un vero e proprio Villaggio del Natale. Secondo milanotoday.it
Papa Francesco, Santa Maria Maggiore diventa la nuova San Pietro: la lenta marcia dei 30mila - L’immagine della Salus populi romani venerata dai Capitolini è sempre di più un modello per i cattolici di tutto il mondo. ilmessaggero.it scrive