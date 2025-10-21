Santa Lucia verso il cantiere per il centro per l' accoglienza | il Comune cerca costruttori | FOTO

Prosegue il percorso verso la realizzazione della stazione di posta di Santa Lucia, il centro multifunzionale per l'accoglienza e l'inclusione sociale finanziato con le risorse del Pnrr. Palazzo dei Priori ha approvato la “procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Altre letture consigliate

Sagra di Santa Lucia a LODI in Piazza Vittoria - dal 5 al 15 dicembre - #ChocoMoments #cioccolatoartigianale #mercatinidinatale #natalesiavvicina - facebook.com Vai su Facebook

Un quartiere sul piede di guerra. Le scuole sono iniziate ma il cantiere paralizza Santa Lucia - Accade nel rione di Santa Lucia, dove la pazienza dei residenti è ormai agli sgoccioli per il ritardo dei lavori per la realizzazione della nuova pista ciclabile in ... Segnala ilgiorno.it

Restaurata la scalinata monumentale di Venezia Santa Lucia - È stato completato l'intervento di consolidamento e restauro conservativo della scalinata monumentale di accesso alla stazione di Venezia Santa Lucia, simbolo architettonico e storico della città. Lo riporta msn.com

Fondazione Santa Lucia di Roma verso la vendita. Il ministro Schillaci: «L'istituto va salvaguardato» - Con una lettera ai dipendenti il direttore generale Edoardo Alesse fa il punto sull’immediato futuro dell’istituto scientifico sull’Ardeatina — specializzato in ... Da roma.corriere.it