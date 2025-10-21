Samira Lui è la donna del momento. Tutti la vogliono, tutti la cercano, e il suo nome riecheggia anche tra i corridoi più sacri della musica italiana: quelli del Festival di Sanremo. Dopo il successo travolgente de La Ruota della Fortuna al fianco di Gerry Scotti, la showgirl friulana sarebbe tra le candidate più papabili per affiancare Carlo Conti sul palco dell’Ariston. Un’indiscrezione che fa già sognare il pubblico e che, se confermata, consacrerebbe definitivamente Samira tra i volti più amati della televisione italiana. Samira Lui e i rumor su Sanremo 2026. Da settimane si parla del possibile colpaccio di Carlo Conti per Sanremo 2026. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Sanremo 2026, Samira Lui pronta per l’Ariston: i rumor si fanno insistenti