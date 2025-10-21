Sanremo 2026 Iacchetti punge Conti e riaccende l’Ariston | perché questo scambio può fare bene al Festival

Capita che una frase, detta con il sorriso, spalanchi un dibattito vero. È successo quando Enzo Iacchetti, ospite nel salotto domenicale di Rai1, ha ricordato i no ricevuti in passato e ha scherzato sull'ipotesi di presentare a Sanremo una sua "canzone bonsai". Da Mara Venier è arrivata una sorpresa: un messaggio di Carlo Conti che .

