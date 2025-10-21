SANREMO 2026 | CARLO CONTI VUOLE SAMIRA LUI COME PRIMADONNA DEL FESTIVAL

Periodo d’oro per Samira Lui, la showgirl più seguita dagli italiani che ogni sera si riservano in oltre 5 milioni su Canale 5 per giocare con La Ruota della Fortuna. Il game show condotto da Gerry Scotti, affiancato dalla brava e bella Samira, la cui discesa dalle scale è uno dei momenti virali sui social, ha riacceso in modo esplosivo l’access dell’ammiraglia Mediaset. E ora potrebbe regalare, come ciliegina sulla torta di un successo a tutto tondo, la presenza di Samira Lui al Festival di Sanremo 2026 al fianco del confermato direttore artistico e conduttore Carlo Conti. Lo riferisce il settimanale Vanity Fair. 🔗 Leggi su Bubinoblog

