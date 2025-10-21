Sanremo 2026 | Carlo Conti vuole Samira Lui come co-conduttrice L' indiscrezione

Comingsoon.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A quanto pare, Carlo Conti starebbe pensando di avere al suo fianco sul palco del Festival di Sanremo 2026 in veste di co-conduttrice Samira Lui. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

sanremo 2026 carlo conti vuole samira lui come co conduttrice l indiscrezione

© Comingsoon.it - Sanremo 2026: Carlo Conti vuole Samira Lui come co-conduttrice. L'indiscrezione

Leggi anche questi approfondimenti

sanremo 2026 carlo contiSanremo 2026: Carlo Conti vuole Samira Lui come co-conduttrice. L'indiscrezione - A quanto pare, Carlo Conti starebbe pensando di avere al suo fianco sul palco del Festival di Sanremo 2026 in veste di co- Lo riporta comingsoon.it

sanremo 2026 carlo contiSanremo 2026, Carlo Conti punta Samira Lui - Secondo le recenti voci di corridoio, Carlo Conti avrebbe messo gli occhi su Samira Lui e la vorrebbe al suo fianco per Sanremo 2026. Riporta novella2000.it

sanremo 2026 carlo contiSamira Lui verso Sanremo 2026? Carlo Conti la vorrebbe come co-conduttrice - Secondo il giornalista Santo Pirrotta, Carlo Conti starebbe pensando a Samira Lui come possibile co- Lo riporta quilink.it

Cerca Video su questo argomento: Sanremo 2026 Carlo Conti