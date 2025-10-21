Sanremo 2026 | Carlo Conti vuole Samira Lui come co-conduttrice L' indiscrezione
A quanto pare, Carlo Conti starebbe pensando di avere al suo fianco sul palco del Festival di Sanremo 2026 in veste di co-conduttrice Samira Lui. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
Leggi anche questi approfondimenti
Enzo Iacchetti ha raccontato alcuni momenti della sua carriera, ha annunciato che diventerà nonno e ha ricevuto anche una proposta da Carlo Conti per Sanremo - facebook.com Vai su Facebook
L'annuncio di Carlo Conti: alla guida di Sanremo Giovani arriva Gianluca Gazzoli. "Per me è un piacere accompagnare questi ragazzi a inseguire i propri sogni", ha commentato Gazzoli, che dall'11 novembre guiderà le cinque seconde serate del contest su R - X Vai su X
Sanremo 2026: Carlo Conti vuole Samira Lui come co-conduttrice. L'indiscrezione - A quanto pare, Carlo Conti starebbe pensando di avere al suo fianco sul palco del Festival di Sanremo 2026 in veste di co- Lo riporta comingsoon.it
Sanremo 2026, Carlo Conti punta Samira Lui - Secondo le recenti voci di corridoio, Carlo Conti avrebbe messo gli occhi su Samira Lui e la vorrebbe al suo fianco per Sanremo 2026. Riporta novella2000.it
Samira Lui verso Sanremo 2026? Carlo Conti la vorrebbe come co-conduttrice - Secondo il giornalista Santo Pirrotta, Carlo Conti starebbe pensando a Samira Lui come possibile co- Lo riporta quilink.it