Carlo Conti, direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo, si è espresso in merito al numero di Big in gara nella prossima edizione. Ogni anno per Sanremo “presenteranno qualcosa come 500-600 canzoni e ne devo scegliere quest’anno 26” fra i Big, “diventeranno 28 forse, lo scorso anno dovevano essere 26 e le ho portate . 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Sanremo 2026, Carlo Conti: “I big diventeranno forse 28”