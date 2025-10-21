Sanitari aggrediti | gentilezza ascolto e chiarezza le armi per difendersi da pazienti e familiari violenti

In un contesto sempre più complesso, di violenze e avvertimenti nei confronti degli operatori sanitari, l'Asl Foggia sta continuando a promuovere la cultura del rispetto, dell’ascolto e della comunicazione empatica con i pazienti e i familiari.L'obiettivo è quello di prevenire episodi di violenza. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Sanitari aggrediti: gentilezza, ascolto e chiarezza le armi per difendersi da pazienti e familiari violenti - 3% degli utenti lamenta la mancanza di tempo per instaurare un dialogo con il personale sanitario, mentre il restante 12,7% segnala disagi legati ai lunghi tempi di attesa e alle carenze strutturali. Si legge su foggiatoday.it

Il coraggio della gentilezza nella complessità dei sistemi sanitari - Infermieri e professionisti sanitari si riuniscono a Milano per esplorare la gentilezza come competenza sistemica e leva di cambiamento nei contesti di cura. Lo riporta nurse24.it