Sanità | Vignali FI ' in Emilia Romagna vendite medicinali crollate causa dei ticket'

Roma, 21 ott. (Adnkronos) - "In Emilia Romagna, in appena tre mesi da maggio a luglio 2025, le vendite di medicinali sono crollate di 1.310.000 confezioni (-6,6%) e le ricette sono diminuite di 754.700 (-7%). L'introduzione dei ticket sui farmaci di De Pascale si sta già rivelando un boomerang: migliaia di persone stanno rinunciando alle cure o riducendo l'uso di farmaci essenziali, semplicemente perché non possono più permetterseli. Questi dati confermano ciò che avevamo denunciato sin dall'inizio: il ticket sui farmaci non è una misura di razionalizzazione, ma una tassa sulla salute. Colpisce i cittadini più fragili, penalizza chi ha patologie croniche e scarica sulle famiglie i costi di una gestione inefficiente del sistema sanitario regionale". 🔗 Leggi su Iltempo.it

