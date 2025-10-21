Sanità Simonelli M5s | Segnalate i ritardi trasformiamo l’indignazione in azione

Tempo di lettura: 2 minuti “ Siamo stati presso l’ASL di Succivo – spiega Simonelli – perché qui a una persona con una grave demenza è stata indicata come prima disponibilità marzo 2026 per l’attivazione dell’assistenza domiciliare integrata. Non è solo un ritardo amministrativo, è il segno di una distanza che lascia sole le persone proprio quando avrebbero più bisogno di essere prese in carico”. Il consigliere comunale di Frignano e candidato alle regionali con il Movimento 5 Stelle sottolinea che “ quando parliamo di sanità non stiamo facendo polemica: stiamo parlando della vita quotidiana delle famiglie, del diritto a curarsi senza dover scegliere tra il portafogli e l’attesa, della dignità di chi assiste un parente a casa giorno e notte”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

