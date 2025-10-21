Sanità | Lega ' al fianco degli infermieri per valorizzarli'
Roma, 21 ott. (Adnkronos) - "Come Lega, siamo da sempre impegnati nella valorizzazione del ruolo degli infermieri, figure fondamentali per il nostro sistema sanitario. Proprio la scorsa settimana abbiamo incontrato l'Ordine professionale per ribadire il nostro sostegno e confrontarci su nuove prospettive, tra cui la libera professione. Crediamo che non sia sufficiente pensare di colmare le carenze solo importando personale dall'estero. Serve invece un investimento serio nella sanità italiana: da un lato, rafforzando e valorizzando la figura altamente qualificata dell'infermiere; dall'altro, introducendo nuove figure di supporto, con formazione più snella, che possano affiancare gli infermieri nelle attività quotidiane. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Scopri altri approfondimenti
La #Lega di #Umbertide al fianco del sindaco Luca Carizia nella battaglia per la salvaguardia di un presidio sanitario fondamentale per il territorio e per il diritto alla salute dei cittadini. C’è la forte preoccupazione che la sinistra al governo della Regione Umbri - facebook.com Vai su Facebook
#CameraeSanitatis. #Loizzo (Lega): “Seconda lettura decisiva sul Ddl prestazioni sanitarie: al lavoro su pensione medici a 72 anni e libera professione” - #Sanità https://quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=132398… - X Vai su X
Sanità: Lega, 'al fianco degli infermieri per valorizzarli' - "Come Lega, siamo da sempre impegnati nella valorizzazione del ruolo degli infermieri, figure fondamentali per il nostro sistema sanitario. Lo riporta iltempo.it