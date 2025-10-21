Sanità | Lega ' al fianco degli infermieri per valorizzarli'

Roma, 21 ott. (Adnkronos) - "Come Lega, siamo da sempre impegnati nella valorizzazione del ruolo degli infermieri, figure fondamentali per il nostro sistema sanitario. Proprio la scorsa settimana abbiamo incontrato l'Ordine professionale per ribadire il nostro sostegno e confrontarci su nuove prospettive, tra cui la libera professione. Crediamo che non sia sufficiente pensare di colmare le carenze solo importando personale dall'estero. Serve invece un investimento serio nella sanità italiana: da un lato, rafforzando e valorizzando la figura altamente qualificata dell'infermiere; dall'altro, introducendo nuove figure di supporto, con formazione più snella, che possano affiancare gli infermieri nelle attività quotidiane. 🔗 Leggi su Iltempo.it

