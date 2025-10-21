sanità | a milano il primo centro mondiale di management ospedaliero

Milanotoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Infinite Rose & Company inaugura a Milano, presso la prestigiosa sede di via Bagutta 13, il primo Centro mondiale specializzato in pianificazione, organizzazione, direzione, controllo e management ospedaliero. Un'iniziativa che segna un punto di svolta nel panorama della gestione sanitaria. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Sanit224 Milano Primo Centro