Sanità | a Cefalù il primo meeting regionale Young for breast sul carcinoma mammario
Nel mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno oncologi, chirurghi e radioterapisti siciliani si riuniscono a Cefalù, venerdì 24 e sabato 25 ottobre 2025, per il primo meeting regionale “Young For Breast – Aggiornamenti sul carcinoma mammario”, che si terrà presso l’Hotel Costa Verde. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
