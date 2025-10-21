Sangue sulle strade italiane | scontro frontale tra auto e pullman bilancio drammatico

Tre vite spezzate in Calabria lungo la Jonio-Tirreno: nel pomeriggio di martedì 21 ottobre 2025, all’altezza dello svincolo di Gioiosa Ionica ( Reggio Calabria ), un’ auto si è scontrata frontalmente con un pullman di linea. L’impatto è stato violentissimo e la circolazione è rimasta paralizzata per ore in entrambe le direzioni. Le cause sono in corso di accertamento. Le vittime viaggiavano tutte sulla vettura: Salvatore Primerano (37 anni) e la moglie Lucia Elisabetta Vellone (28), residenti a Serra San Bruno, e il loro amico Domenico Massa (44). I coniugi sono morti sul colpo; l’amico è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale di Catanzaro ed è deceduto poco dopo il ricovero. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

