Sangue | in tribunale una donazione straordinaria a cura dell’Anm

BRINDISI - Oggi, martedì 21 ottobre, dalle 8.30 alle 12, appuntamento con la giornata di donazione del sangue organizzata dall’Associazione Nazionale Magistrati – sottosezione di Brindisi, rappresentata dal dottor Pierpaolo Montinaro, in collaborazione con il Centro trasfusionale dell’ospedale. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

"Dona il sangue, dona la vita": al Tribunale di Brindisi una gara di solidarietà firmata ANM - Magistrati, avvocati e personale giudiziario protagonisti di una donazione straordinaria in collaborazione con Asl Brindisi e l'ospedale Perrino: raccolte 40 sacche di sangue.

