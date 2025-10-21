Sangue | in tribunale una donazione straordinaria a cura dell’Anm

Brindisireport.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - Oggi, martedì 21 ottobre, dalle 8.30 alle 12, appuntamento con la giornata di donazione del sangue organizzata dall’Associazione Nazionale Magistrati – sottosezione di Brindisi, rappresentata dal dottor Pierpaolo Montinaro, in collaborazione con il Centro trasfusionale dell’ospedale. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

“Dona il sangue, dona la vita”: al Tribunale di Brindisi una gara di solidarietà firmata ANM - Magistrati, avvocati e personale giudiziario protagonisti di una donazione straordinaria in collaborazione con Asl Brindisi e l’ospedale Perrino: raccolte 40 sacche di sangue. brindisisera.it scrive

sangue tribunale donazione straordinariaSiena: donazione sangue e plasma, tornano le aperture straordinarie dei centri trasfusionali - Aperture straordinarie dei centri trasfusionali di Asl Toscana sud est per la raccolta di sangue e plasma nei mesi di ottobre, novembre e dicembre. Scrive radiosienatv.it

sangue tribunale donazione straordinariaDonazione sangue e plasma: aperture straordinarie Asl Tse - Donazione sangue: i centri trasfusionali dell'Asl Tse delle province di Arezzo, Grosseto e Siena aperti con orario prolungato o la domenica ... Da sienafree.it

Cerca Video su questo argomento: Sangue Tribunale Donazione Straordinaria