“ Sandokan “, la serie evento internazionale, ha fatto il suo debutto alla Festa del Cinema di Roma. Ideata da Luca Bernabei, questa nuova versione televisiva prende ispirazione dai celebri romanzi di Emilio Salgari, ed è stata adattata da Alessandro Sermoneta, Scott Rosenbaum e Davide Lantieri, con la regia di Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo. Nel cast, spicca Can Yaman, che subentra a Kabir Bedi, interprete di Sandokan nel 1976, insieme a Alanah Bloor, Alessandro Preziosi, Ed Westwick e John Hannah. Questa nuova serie offre un’interpretazione moderna della leggenda di Sandokan, con il protagonista che evolve gradualmente episodio dopo episodio, passando dall’essere un Robin Hood alla ricerca di un significato profondo della libertà. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - “Sandokan”, intervista ad Alessandro Preziosi: “Mi sono divertito tanto ad interpretare Yanez. Can Yaman ottimo compagno di lavoro”