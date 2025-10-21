Sanae Takaichi una Lady di Ferro per il Giappone

La nazionalista Sanae Takaichi è stata nominata Primo Ministro del Giappone oggi, martedì 21 ottobre. E diventa così la prima donna a ricoprire l’incarico nel paese. La coalizione parlamentare è stato formata il giorno prima a seguito di negoziati dell’ultimo minuto. La camera bassa del parlamento giapponese ha nominato così Takaichi, 64 anni, al primo turno. La sua nomina diventerà ufficiale quando incontrerà l’imperatore Naruhito più tardi in giornata. E poi dovrà affrontare una delicata situazione politica interna. La attende anche un fitto programma internazionale, in particolare con la visita del presidente degli Stati Uniti Donald Trump la prossima settimana. 🔗 Leggi su Open.online

