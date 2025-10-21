sanae takaichi nominata prima donna premier nella storia del giappone

Sanae Takaichi, presidente del Partito Liberal Democratico al governo del Giappone, diventerà la prima donna premier nella storia del Paese nipponico. Lo riportano i media locali. In un contesto di instabilità politica dovuta alla crescente frammentazione del sistema multipartitico, la sua nomina è stata sostenuta da una coalizione tra il suo partito e i nuovi alleati del Japan Innovation Party: è stata eletta con un voto alla Camera bassa del parlamento giapponese, in cui Takaichi ha ottenuto 237 voti, prevalendo sul candidato dell’opposizione e ex premier Yoshihiko Noda, che ne ha ricevuti 149, su un totale di 465 seggi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

