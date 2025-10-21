Sanae Takaichi la prima premier donna del Giappone

Wired.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ex batterista heavy metal e fedelissima di Shinzo Abe, la “lady di ferro” di Tokyo è il punto di riferimento della fazione più radicale dei conservatori. Ha posizioni ultranazionaliste e revisioniste sull'imperialismo nipponico e si ispira a Margareth Thatcher. 🔗 Leggi su Wired.it

sanae takaichi la prima premier donna del giappone

© Wired.it - Sanae Takaichi, la prima premier donna del Giappone

Scopri altri approfondimenti

sanae takaichi prima premierSanae Takaichi ce l'ha fatta, è la prima donna premier del Giappone - Conservatrice convinta, 64 anni, ha più volte dichiarato di voler essere la “Lady di Ferro” del Paese del Sol Levante. Scrive avvenire.it

sanae takaichi prima premierSanae Takaichi è la prima premier in Giappone: aiuterà le donne nel suo Paese? - Margareth Tatcher come modello, la 64enne rompe il soffitto di cristallo da conservatrice in un Paese conservatore. Segnala vanityfair.it

sanae takaichi prima premierChi è Sanae Takaichi, la prima premier donna del Giappone - democratico ottiene 237 voti e diventa la prima donna alla guida del governo giapponese ... Scrive ilfoglio.it

Cerca Video su questo argomento: Sanae Takaichi Prima Premier