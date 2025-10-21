È una svolta storica per il Giappone. Per la prima volta, una donna conquista la guida del governo di Tokyo. Sanae Takaichi, 63 anni, è stata eletta premier dal Parlamento dopo giorni di trattative serrate che hanno portato alla formazione di una nuova coalizione tra il Partito Liberal Democratico (LDP) e il Japan Innovation Party (Ishin). Figura simbolo dell’ala più conservatrice del LDP e da anni molto vicina al defunto Shinzo Abe, Takaichi ha ottenuto 237 voti alla Camera bassa, diventando la prima leader donna del Paese del Sol Levante. Il suo insediamento segna un passaggio politico decisivo, in un momento in cui il Giappone affronta pressioni economiche, tensioni geopolitiche con la Cina e instabilità parlamentare. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Sanae Takaichi, la prima premier del Giappone: la “Iron Lady” che si ispira a Giorgia Meloni e Margaret Thatcher