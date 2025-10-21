Sanae Takaichi la Meloni giapponese Fidanza | La sinistra predica femminismo la destra elegge le donne

«La sinistra predica femminismo, la destra elegge le donne: buon lavoro a Sanae Takaichi, leader conservatrice appena eletta primo ministro del Giappone. Raggiunge Giorgia Meloni nel G7 e come lei è la prima donna premier della sua grande Nazione. Con buona pace delle pseudo-femministe», ha commentato il capogruppo di Fratelli d’Italia a Bruxelles Carlo Fidanza. Parole che riassumono il senso politico e simbolico dell’ascesa di Takaichi, sessantaquattrenne giornalista televisiva e veterana della politica giapponese, ora chiamata a guidare il Paese. Leggi anche Mishima e Pasolini: cosa aspettarsi dalla mostra tra Tokyo e Milano, nuova sponda tra Giappone e Italia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Sanae Takaichi, la Meloni giapponese. Fidanza: “La sinistra predica femminismo, la destra elegge le donne”

