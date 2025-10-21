Sanae Takaichi fa la storia | ecco chi è la prima premier donna giapponese
La Camera bassa del Parlamento giapponese ha eletto Sanae Takaichi come nuovo primo ministro del Giappone, rendendola la prima donna nella storia del Paese a ricoprire questa carica. La leader del Partito Liberaldemocratico (LDP), 64 anni, ha ottenuto 237 voti su 465, superando nettamente il quorum necessario. La sua elezione è arrivata dopo l’accordo di coalizione con il Partito dell’Innovazione, che le ha assicurato la maggioranza necessaria in Parlamento. L’ascesa di Takaichi segna un momento storico per il Giappone, ma anche l’inizio di una fase politica complessa. Conservatrice convinta, considerata erede dell’ex premier Shinzo Abe e ammiratrice dichiarata di Margaret Thatcher, Takaichi rappresenta l’ala più nazionalista del LDP. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
